Самедов рассказал, кто победит в матче «Сочи» - «Спартак»

Экс-игрок сборной России и ряда клубов РПЛ Александр Самедов рассказал, чего ждет от следующего поединка московского «Спартака». В рамках 18-го тура Премьер-лиги «красно-белые» встретятся с «Сочи».

«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы выиграть у «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена. Думаю, «Спартак» одержит победу», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

Поединок состоится в понедельник, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этим матчем «Сочи» идет на четвертом месте в таблице, а «красно-белые» занимают девятую позицию.