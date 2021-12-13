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Червиченко: «Даже если «Спартак» не победит в этом матче, увольнение Витории - глупый шаг руководства» эксклюзив

13 Декабря 2021 • 10:42 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
2.15 3.65 3.50
Через 7 ч. 32 мин.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Сочи» и «красно-белыми».

«Тяжело назвать «Спартак» фаворитом, всё-таки он отстает от «Сочи» в турнирной таблице на пять очков. В принципе, можно было бы говорить о том, что «Спартак» должен обыгрывать «Сочи», но не в нынешней ситуации. «Сочи» выглядит сейчас хорошо, к тому же «красно-белым» тяжело даются матчи на «Фиште». Ну и дурдом, который творится вокруг тренера, точно не придаёт команде сил.

Возможно, перед расставанием с командой Витория сделает ещё один громкий хлопок дверью и может выиграть. Но если ментально игроки будут уже в отпуске, «Спартак» вполне возможно уже не сможет устоять. На последний матч тяжело настраивать игроков, особенно иностранцев. Даже если «Спартак» не победит в этом матче, увольнение Витории - глупый шаг руководства. Тем более, с учётом того, на кого его хотят менять. Понятно было бы, если бы его меняли на именитого тренера. Но его хотят менять на какого-то помощника, который никогда не был главным тренером. Это выглядит как чьи-то капризы», - сказал Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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