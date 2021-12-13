«Моя задача – играть в футбол»: Джикия ответил на призывы отстоять Виторию перед руководством

После успешного выступления «Спартака» в Лиге Европы многие эксперты и болельщики предполагали, что футболистам команды необходимо поговорить с руководством, встав на защиту наставника Руя Витории. Своим мнением касательно подобных призывов поделился капитан Георгий Джикия.

«Моя задача выходить на поле и играть в футбол, а что будет дальше и что будет в команде, мы обязательно сядем и решим», - ответил игрок в интервью для «Спорт-Экспресса».

Также Джикия добавил, что в коллективе не планируется организация прощального ужина, так как все уже во вторник будут активно собираться в отпуск.

Что касается Витории, то он наверняка будет уволен в ближайшие дни, а на его место прибудет итальянский специалист Паоло Ваноли.