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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руй Витория выиграл только треть матчей в чемпионате России во главе «Спартака»

13 Декабря 2021 • 21:13 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Судя по всему, Руй Витория покинет московский «Спартак» с удручающими статистическими показателями команды на внутренней арене. Проиграв в заключительном туре 2021 года «Сочи», португальский наставник ухудшил и без того не самую приятную ситуацию клуба в РПЛ.

За несколько месяцев под руководством Витории «красно-белые» добыли лишь шесть побед в чемпионате, сыграв при этом 18 поединков. Таким образом, процент выигранных матчей составляет всего 33%.

В связи с этим, «Спартак» опустился аж на девятую строчку в турнирной таблице. К восьмому месту, где расположились «Крылья Советов» - четыре очка. Столько же и к зоне переходных матчей.

Стоит добавить, что уже на неделе наверняка будет объявлено имя нового рулевого москвичей – им станет итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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окончен Сочи 3:0 Спартак Москва 2.10 3.70 3.60
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