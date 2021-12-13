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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория: «Футболисты 90 минут играли очень достойно»

13 Декабря 2021 • 21:45 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги противостояния с «Сочи» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Специалист остался не согласен с мнением, что результат матча является справедливым.

«Мы провели фантастический второй тайм, но в итоге соперник вышел с преимуществом в два гола. Однако качество игры было потрясающим. Футболисты 90 минут играли очень достойно. То, что мяч не закатывался в ворота — это так бывает», - приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Более того, португалец обратил свое внимание на эпизод с назначенным пенальти, усомнившись в правильности принятого судейской бригадой решения. Напомним, что на зимнюю паузу столичная команда уходит лишь во втором эшелоне первенства.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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