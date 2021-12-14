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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» назвали три задачи команды на остаток сезона

14 Декабря 2021 • 12:46 Комментировать (1)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков пообщался с журналистами после поединка против «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата России. Он рассказал о задачах команды на остаток сезона.

«Задачи на дальнейшую часть сезона скорректируем. Одной из них будет проход дальше в ЛЕ. Затем финал Кубка России и зона еврокубков в РПЛ», - сказал руководитель.

«Красно-белые» проиграли свой последний матч в этом году. Спартаковцы на выезде уступили «Сочи» со счетом 0:3. Вскоре на тренерском мостике команды должны произойти изменения – вместо Руя Витории коллектив возглавит Паоло Ваноли.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.

Стало известно, когда «Спартак» уволит Виторию и назначит нового главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Малежиков
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