До свидания, Витория! Из-за кого «Спартак» разгромили в Сочи

Оценки футболистам Руя Витории

Руй Витория производит впечатление адекватного мужчины, поэтому хочется пожелать ему удачи в дальнейшей карьере. Ему просто не повезло оказаться в «Спартаке» именно сейчас. А вопрос с увольнением, который инсайдеры и так называли решённым, кажется, окончательно закрыл «Сочи». Разгром в последнем матче 2021-го года, всего 4 очка до зоны стыковых матчей. Совет директоров «Спартака» может спокойно ссылаться на спортивные результаты, увольнять Виторию, и назначать Ваноли. Но станет ли лучше?

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 10:25, в створ – 4:8, угловые – 3:517. «Спартак» играл как минимум не хуже, но почему же проиграл, и откуда этот нелогичный счёт 0:3? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,5. Редкий матч Селихова, когда на одно спасение приходится три пропущенных гола. Александр сегодня запомнился только ошибкой на выходе (Барсов не забил), и если уж помечтать, то вполне мог бы отразить первый пенальти. Нобоа пробил не лучшим образом.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Страшно сказать, но в матче, где «Спартак» пропустил 3 мяча, не хочется ругать оборону. Джикия прекрасен был на перехватах (сыграл 4 раза), снимал верховые единоборства в центре поля и опасно начинал атаки. Даже сам пробил дважды, заставив потрудиться Адамова.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,5. Жиго вообще был лучшим в составе «Спартака». Сначала снял всё у своих ворот (3 отбора + 5 перехватов), потом пошёл играть центрального нападающего, и только тогда атаки «Спартака» стали опасными. Пять ударов ан счету француза, две опасные скидки и 9 выигранных единоборств.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 4,5. Плохую оценку Кофрие получает исключительно за концовку, когда были оголены тылы. Застыл в полупозиции при втором голе «Сочи», откровенным фолом организовал второй пенальти. А так, Максимилиано добротно отыграл на непривычной для себя позиции правого защитника.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – 5,5. Ломовицкий тоже получил в своё распоряжение целый фланг и не испугался ответственности. Создал отличный момент Промесу, отдал две ключевые передачи. Правда, навыков игры в обороне не хватило, частенько упускал Заику.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Центр поля тоже был вчистую выигран «Спартаком». Наиль блестяще играл по Нобоа, легко опережая того за счёт подвижности. Всего 4 отбора накопил, 10 выигранных единоборств и пять раз начинал атаку «Спартака» длинной передачей.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Зобнин тоже был невероятно подвижен. Три отбора, два перехвата и те же 10 выигранных единоборств. Ему бы ещё бить чуть точнее. Два неплохих момента загубил Роман сегодня.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,0. Как же много опаснейших кроссов вырезает Мозес, жаль партнёры не используют в полной мере. Три удачных прохода на дриблинге, два опасных удара. Виктор регулярно обострял на своём фланге, замучив Терехова.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Первый пенальти, пусть и случайный, на совести Игнатова. Но плохая оценка не только за игру рукой. Не получалось у Михаила сегодня вообще ничего. 14 потерь при 13 точных передачах. Выпускать было некого, но Витория не дал сыграть Игнатову больше часа.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 5,0. Когда защитники не ошибаются, у Зелимхана мало что получается. То ли партнёры Бакаева не понимают, то ли он их, но количество неудачных кроссов зашкаливает. Только 2 из 12 достигли адресата, а всего в пассиве Зелимхана 29 потерь за матч.

КУИНСИ ПРОМЕС – 6.0. Двоякую игру выдал Промес. Он вроде наконец забегал, хоть стал в каре чаще появляться, пять раз пробил по воротам. Но нет от него прежней опасности. Из хорошей позиции Куинси постоянно и бесхитростно бил в руки Адамову. С передачами чуть лучше – создал отличный момент для Мелкадзе, а ещё своим рывком удалил Кристиана Нобоа.

ГЕОРГИЙ МЕЛКАДЗЕ – б/о.

ВЛАДИСЛАВ ШИТОВ – б/о.