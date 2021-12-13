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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отстал от лидирующей группы РПЛ уже на 7 очков, к зоне стыковых матчей – всего 4 пункта

13 Декабря 2021 • 20:59 Комментировать (1)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

«Спартаку» так и не удалось красиво попрощаться со своим главным тренером Руем Виторией – португальский специалист наверняка будет отправлен в отставку на этой неделе, а в последнем поединке ему не удалось зацепиться за очки в противостоянии с «Сочи».

«Красно-белые» в седьмой раз проиграли в чемпионате, не воспользовавшись численным преимуществом в последние 20 минут. Таким образом, столичный клуб укрепился во второй части турнирной таблицы.

«Спартак» расположился на девятой строчке перед уходом на зимний перерыв, отставая от идущего четвертым ЦСКА на семь очков. К слову, от зоны стыковых поединков москвичей отделяет всего четыре пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
13 Декабря 2021 в 21:09
Ничего, Витория чувствует уважение болельщиков и без прощаний.
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окончен Сочи 3:0 Спартак Москва 2.10 3.70 3.60
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