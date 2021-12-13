Кафельников: «Спартак» должен покинуть Федун, а не Витория

После разгромного поражения от «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата России еще более вероятным стало увольнения главного тренера «Спартака» Руя Витории, о чем активно сообщалось в последние дни. Однако, болельщик «красно-белых» Евгений Кафельников считает, что проблемы клуба связаны в первую очередь с владельцем Леонидом Федуном.

В интервью для Sport24 самый успешный российский теннисист поделился своим мнением касательно решений руководства. «Можно сколько угодно менять тренеров, увольнять Виторию и тех, кто придет за ним, но ничего не изменится. В неудачах команды виноват Федун, все это понимают. Уходить после этого матча должен точно не Витория», - подчеркнул Кафельников.

Напомним, что «Спартак» уже договорился с потенциальным преемником португальца – речь идет о Паоло Ваноли, бывшем ассистенте Антонио Конте.