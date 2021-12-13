​Фанаты «Спартака» поддерживают Руя Виторию на матче в Сочи

В понедельник вечером «Спартак» проводит заключительный матч в 2021 году. В рамках восемнадцатого тура Премьер-лиги России «красно-белые» играют на выезде против «Сочи». На 28-й минуте гости из Москвы пропустили гол после назначенного за игру рукой в штрафной площади пенальти. После этого фанаты «Спартака» стали скандировать имя и фамилию главного тренера команды Руя Витории, поддерживая португальца.

Ходят слухи, что уже на днях Руй Витория будет уволен, а тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

Следить за игрой между «Сочи» и «Спартаком» во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.