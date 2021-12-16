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Дмитрий Комбаров – о «Спартаке»: «Команда не получала от Витории правильной установки»

16 Декабря 2021 • 00:07 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от выступлений московского коллектива при новом главном тренере, Паоло Ваноли. Эксперт рассказал, какие аспекты подготовки итальянец может исправить, указав на ошибки покинувшего свой пост Руя Витории.

«В итоге дело окажется не в усилениях, а в том, что команда не получала от Витории правильной установки. Придет новый тренер и те игроки, которые проявили себя плохо при нынешнем, покажут себя во всей красе», - спрогнозировал Комбаров в интервью для «РБ Спорт».

Также специалист подчеркнул, что весной «Спартак» способен исправить положение в турнирной таблице внутреннего первенства и даже противостоять сильным соперникам на международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Комбаров Руй Витория
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