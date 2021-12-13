​ВАР помог назначить пенальти, «Спартак» проигрывает «Сочи»

В понедельник вечером проходит заключительный матч Премьер-лиги России в 2021 году – «Сочи» играет против «Спартака». Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, когда Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый за игру рукой арбитр Сергей Иванов назначил только после сигнала от ВАР и просмотра видеоповтора. Михаил Игнатов ещё и получил жёлтую карточку.

Следить за ходом матча между «Сочи» и «Спартаком» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Если «Сочи» обыграет «Спартак», то поднимется на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Москвичи же точно уйдут в отпуск на девятой позиции.