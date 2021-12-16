«Спартаку» вынесены санкции за использование пиротехники на трибунах

«Град» из штрафных санкций в российской Премьер-лиге продолжается – вслед за ЦСКА и «Динамо» стало известно, что отвечать за поведение своих болельщиков на трибунах придется и «Спартаку».

Московский клуб будет вынужден выплатить штраф в размере 75 тысяч рублей за использование пиротехники во время выездного матча с «Сочи». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Стоит добавить, что этот поединок был последним в 2021 году для обеих команд. Теперь чемпионат уходит на зимнюю паузу, а вторая часть розыгрыша начнется в феврале.

К слову, «Спартак» то противостояние проиграл, пропустив три безответных мяча.