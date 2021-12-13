У «Спартака» появится новый спортивный директор

По всей видимости, вместе с новым главным тренером в «Спартак» прибудет еще и специалист на должность спортивного директора, которая стала вакантной после скандального ухода Дмитрия Попова.

Как свидетельствует известный журналист Николо Скира, московский клуб уже договорился о деталях сотрудничества со скаутом «ПСЖ» Лукой Каттани. Согласно источнику, он подпишет с «красно-белыми» контракт на три года, а посредником в сделке выступит Франко Камоцци.

Примечательно, что в начале ноября различные СМИ сообщали об отказе Каттани перебираться в Россию. Вероятно, на его решение повлияло возможное назначение другого итальянца, Паоло Ваноли, на пост наставника команды.