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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Италии подтвердили назначение Ваноли на пост главного тренера «Спартака»

11 Декабря 2021 • 00:45 Комментировать (3)
Сочи
...
Спартак Москва
2.10 3.60 3.50
13.12 19:00

О смене главного тренера в московском «Спартаке» можно говорить уже как о свершившемся факте. По крайней мере, об этом сообщают различные авторитетные источники.

Например, такими данными у себя в «Твиттере» поделился известный итальянский журналист Николо Скира. Согласно предоставленной им информации, Паоло Ваноли уже уладил все детали сотрудничества с российским клубом и в скором времени приступит к своим обязанностям.

Как следствие, после матча с «Сочи» наверняка будет объявлено об отставке Руя Витории, который на неделе сумел вместе с командой занять первое место в «группе смерти» Лиги Европы и выйти в 1/8 финала турнира.

Напомним, что ранее стала известна предполагаемая дата презентации Ваноли на новой должности.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (3)
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11 Декабря 2021 в 01:54
В случае со Спартаком от тренера ничего не зависит к сожалению. Перефразируя поговорку тренеруй не тренеруй...
biz_plan
11 Декабря 2021 в 01:39
А пофиг на Спартак, и на Зенит, и на ЦСКА, и на всех остальных. Утомил российский "футбол", смотрю АПЛ.
Reich83
11 Декабря 2021 в 01:05
ахаха, это только Спартак так может, задача на Евровесну выполнена, тренер на выход.
Витория на самом деле знает как устроен европейский футбол, поэтому наклонил всех в группе, но он пока еще не въехал в суть российского футбола, но сезон бы дали доработать, я думаю в следующем результат был бы намного лучше
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11.12  14:00 Крылья Советов ... Рубин 2.49 3.35 2.95
11.12  16:30 ЦСКА Москва ... Арсенал Тула 1.51 4.6 6.2
11.12  19:00 Ростов ... Урал 1.97 3.35 4.3
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