В Италии подтвердили назначение Ваноли на пост главного тренера «Спартака»

О смене главного тренера в московском «Спартаке» можно говорить уже как о свершившемся факте. По крайней мере, об этом сообщают различные авторитетные источники.

Например, такими данными у себя в «Твиттере» поделился известный итальянский журналист Николо Скира. Согласно предоставленной им информации, Паоло Ваноли уже уладил все детали сотрудничества с российским клубом и в скором времени приступит к своим обязанностям.

Как следствие, после матча с «Сочи» наверняка будет объявлено об отставке Руя Витории, который на неделе сумел вместе с командой занять первое место в «группе смерти» Лиги Европы и выйти в 1/8 финала турнира.

Напомним, что ранее стала известна предполагаемая дата презентации Ваноли на новой должности.