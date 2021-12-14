Жоаозиньо: «Цель «Сочи» - борьба за чемпионство»

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо выступил перед журналистами после встречи со столичным «Спартаком» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Южане одержали крупную победу над гостями со счетом 3:0.

«Отличные впечатления после игры, всегда приятно обыгрывать «Спартак»! Наша цель на этот сезон - бороться за чемпионство», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

На счету сочинской команды 31 очко. После 18 туров коллектив Владимира Федотова располагается на третьем месте в таблице чемпионата России. «Сочи» отстает от лидирующего «Зенита» на семь пунктов.