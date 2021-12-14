Самедов: «Спартак» очень хорошо сыграл против «Сочи» и не заслужил поражения»

Столичный «Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ гостевым поражением от «Сочи» со счетом 0:3. Своим мнением по этому результату поделился экс-хавбек «красно-белых» Александр Самедов.

«Спартак» играл очень хорошо и не заслужил поражения. Но, к сожалению, когда не забиваешь, такое происходит. Просто невезение», - передает слова Александра «РИА Новости».

Спартаковцы ушли на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице. Ожидается, что в скором времени команду возглавит новый наставник. С большой долей вероятности им станет итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший помощником Антонио Конте.