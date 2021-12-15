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«Спартак» потратил свыше 13 миллионов евро на увольнения тренеров – Якин и Эмери оказались самыми «дорогими»

15 Декабря 2021 • 20:29 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Отправив в отставку главного тренера Руя Виторию, московский «Спартак» распрощался еще с около двумя миллионами евро, которые были выплачены специалисту в качестве неустойки. Португалец стал уже шестым наставником, за увольнение которого пришлось заплатить.

До этого расположение «красно-белых» с деньгами в чемоданах покидали Мурат Якин, Микаэль Лаудруп, Массимо Каррера, Унаи Эмери и Олег Кононов. Отмечается, что самыми «дорогими» оказались Эмери и Якин – оба получили по три миллиона.

В общей сложности непредвиденные смены тренеров обошлись столичному клубу в 13,2 миллиона евро. Меньше всех досталось Кононову – один миллион.

Напомним, что в скором времени «Спартак» должен объявить имя нового рулевого команды, коим станет итальянец Паоло Ваноли.

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Спартак Москва
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