Гаврилов: Проблема не в тренере, в «Спартаке» нет коллектива и лидера

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что смена главного тренера в столичном клубе по большему счету не повлияет на прогресс команды. Эксперт сравнил увольнение Руя Витории со случавшимися ранее отставками Массимо Карреры и Унаи Эмери, которые после РПЛ добывались успеха на других местах работы.

«Самая большая проблема «Спартака» не тренер. Наиболее проблематичен материал, костяк команды, с которым нужно просто работать и развивать молодых игроков. В «Спартаке» этого нет, поэтому и команду так лихорадит. Нет коллектива и лидера», - прокомментировал Гаврилов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что новым наставником «красно-белых» должен стать Паоло Ваноли, у которого за спиной нет огромного опыта самостоятельной деятельности – он несколько лет ассистировал нынешнему рулевому «Тоттенхэма» Антонио Конте. Помимо этого, в «Спартаке» спустя несколько месяцев появится новый спортивный директор.