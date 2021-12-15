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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: Проблема не в тренере, в «Спартаке» нет коллектива и лидера

15 Декабря 2021 • 22:06 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что смена главного тренера в столичном клубе по большему счету не повлияет на прогресс команды. Эксперт сравнил увольнение Руя Витории со случавшимися ранее отставками Массимо Карреры и Унаи Эмери, которые после РПЛ добывались успеха на других местах работы.

«Самая большая проблема «Спартака» не тренер. Наиболее проблематичен материал, костяк команды, с которым нужно просто работать и развивать молодых игроков. В «Спартаке» этого нет, поэтому и команду так лихорадит. Нет коллектива и лидера», - прокомментировал Гаврилов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что новым наставником «красно-белых» должен стать Паоло Ваноли, у которого за спиной нет огромного опыта самостоятельной деятельности – он несколько лет ассистировал нынешнему рулевому «Тоттенхэма» Антонио Конте. Помимо этого, в «Спартаке» спустя несколько месяцев появится новый спортивный директор.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
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