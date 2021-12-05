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Канчельскис: «В «Спартаке» работает уникальный руководитель — Леонид Федун»

05 Декабря 2021 • 18:11 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.12 19:00

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис резко раскритиковал действия владельца «Спартака» Леонида Федуна, который намерен заменить главного тренера «красно-белых» Руя Витория на Паоло Ваноли в зимнее межсезонье.

- В «Спартаке» работает уникальный руководитель — Леонид Федун. Его действия — что-то с чем-то, - заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Также он дважды отметил, что сочувствует болельщикам московского клуба и удивился их терпению.

Напомним, что Руй Витория летом сменил Доменико Тедеско, у которого завершился контракт со «Спартаком». У португальца мало что получается в «Спартаке», и в клубе могут досрочно расторгнуть контракт, заплатив Витории не самую большую сумму отступных.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Андрей Канчельскис
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