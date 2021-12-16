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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников сравнил «Спартак» с «Домом-2»

16 Декабря 2021 • 16:31 Комментировать (2)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Очередным ироничным высказыванием касательно масштабных перестановок в «Спартаке» отметился один из самых известных болельщиков клуба, самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников. В прошлый раз он назвал супругу владельца «красно-белых» Зарему Салихову «поварихой», а теперь решил провести параллели с телепроектом «Дом-2».

«Леонид Федун готов платить только за хайп в информационном поле, для него это превыше, чем сам клуб. «Спартак» — пародия «Дома-2». Есть и женщины, и мужчины. Ну, а сказал бы я ему следующее: «Хватит издеваться над здравым смыслом, продавай клуб», - прокомментировал Кафельников в диалоге с «РБ Спорт».

Также экс-теннисист предположил, что президенту безразличны результаты команды, так как ему более важны другие вещи.

Напомним, что преемником уволенного недавно Руя Витории в «Спартаке» станет итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
16 Декабря 2021 в 16:48
ай...народная шоу - хрюндиль 2...))) самая рэйтингавая шоу в мири...)))
ингерман
16 Декабря 2021 в 16:39
ай поточняк.. ))) дырявое корыце с 2-дном.. )))
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