Кафельников сравнил «Спартак» с «Домом-2»

Очередным ироничным высказыванием касательно масштабных перестановок в «Спартаке» отметился один из самых известных болельщиков клуба, самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников. В прошлый раз он назвал супругу владельца «красно-белых» Зарему Салихову «поварихой», а теперь решил провести параллели с телепроектом «Дом-2».

«Леонид Федун готов платить только за хайп в информационном поле, для него это превыше, чем сам клуб. «Спартак» — пародия «Дома-2». Есть и женщины, и мужчины. Ну, а сказал бы я ему следующее: «Хватит издеваться над здравым смыслом, продавай клуб», - прокомментировал Кафельников в диалоге с «РБ Спорт».

Также экс-теннисист предположил, что президенту безразличны результаты команды, так как ему более важны другие вещи.

Напомним, что преемником уволенного недавно Руя Витории в «Спартаке» станет итальянец Паоло Ваноли.