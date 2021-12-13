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Деменко: «После Лиги Европы «Спартак» почувствовал уверенность и победит «Сочи» с перевесом в один мяч» эксклюзив

13 Декабря 2021 • 11:17 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
2.15 3.65 3.50
Через 5 ч. 57 мин.

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на предстоящий матч с «Сочи».

- Сможет ли «Спартак» отобрать очки у «Сочи» после того, как отдал столько эмоций в игре с «Легией» в Лиге Европы?

- Конечно, сможет. Другое дело, что «Сочи» тоже после поражений, играя дома, хочет взять реванш. Тем более выиграть у «Спартака». Но и «красно-белые» видят, что лидеры играют вничью, другие команды поднимаются, которые идут чуть пониже. Поэтому обоим клубам очень важно взять очки. «Спартак» сейчас на подъеме после матча с «Легией» и первого места в группе Лиги Европы. Это в любом случае очень эмоциональный момент. Не знаю, конечно, как ребята реагируют на новости, что 17 декабря будет представлен новый тренер. Но пока этого не случилось. В любом случае Витория будет их настраивать на победу. Поэтому борьба будет хорошая.  

- Может ли успешный результат этого матча спасти Виторию от увольнения?

- Думаю, после Лиги Европы он максимально выполнил свою работу. Что бы о нем не говорили плохого, он решил задачу. А в чемпионате России если «Спартак» сейчас победит, то приблизится к верхней части таблицы. И болельщики будут Федуну высказывать мнение, что не надо было спешить с решением по тренеру.

- Вам бы хотелось, чтобы Витория доработал до конца сезона?

- Конечно. Это было бы правильно. Но мы не знаем ситуации. Может с тренером были переговоры по неустойке. А в таком случае Руй может сказать ему, что это ваше право. Я свое дело выполняю.

- В предстоящем матче у игроков «Спартака» наверняка будет дополнительная мотивация, если вспомнить прошлогодние скандалы вокруг судейства этих команд.

- Соглашусь. Тем более, на «Спартак» любая команда настраивается. А гостям очень важно выиграть, чтобы уйти на перерыв с шансами на борьбу за высокие места.

- Снова не сыграет Соболев. У Ларссона проблемы со здоровьем. Мы увидим такую же расстановку, как против «Легии», без номинальных нападающих?

- Да. Так и будет. Ничего менять Витория не станет. Тем более, команда выиграла. Если бы был Соболев, вышел бы он. Мы видим, что сейчас Александр совсем другой. Он забивает, играет на команду.  

- Также не поможет «Спартаку» Айртон, и ему нет равноценной замены на левом фланге. Кто туда может выйти?

- На данный момент он незаменим в плане атаки, с его скоростными данными. Тем более, когда футболист постоянно в обойме, играет, его партнеры привыкают к определенной модели. Посмотрим, какие будут перестановки. Может, Рассказов выйдет. Но это в любом случае потеря.

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- Зато сможет сыграть Литвинов.

- Да. Литвинов меня радует. Он молодой, и в нем что-то есть от Титова. У него хорошее будущее, если будет продолжать в том же духе. Он очень спокоен и уверен в себе. Это открытие Витории. Тренер в него поверил. Были и сложные моменты, но Руй ему доверял. Как и Умярову. Наиль очень уверенно сыграл с «Наполи», с «Легией». Сейчас это незаменимый футболист в середине поля. 

- Что касается «Сочи», команда три матча не может выиграть, хотя и смотрится достойно. В чем проблема южан сейчас?  

- Реализация моментов подводит. Команда перестала забивать, пошла нервозность. А так «Сочи» играет хорошо и моменты создает. А когда показываешь хорошую игру, никто не бросит камень в твой огород. И в Федотова тоже. Вроде бы есть опытные футболисты, но так бывает, что команда попадает в психологическую яму. Один раз не выиграла, потом второй раз. Хотя шла на втором месте и потеря очков в нескольких матчах выбила ее из колеи. До этого у «Сочи» была череда из двух-трех поражений, потом команда выиграла. И вот сейчас опять. Будем смотреть. Матч предстоит интересный.

- На какой результат вы сегодня поставите?

- Думаю, «Спартак» переломит соперника. После Лиги Европы «красно-белые» почувствовали уверенность и победят с минимальным перевесом, или 1:0, или 2:1.

Елена Григорьевская

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