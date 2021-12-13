Гендиректор «Спартака» поделился планами клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после провального для команды матча с «Сочи» поделился планами клуба на ближайшее будущее. Он заявил, что ведется активный поиск нового спортивного директора, а также ответил на вопрос по поводу возможной смены главного тренера.

«Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать», - цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Также директор подтвердил, что перед футболистами наверняка будут поставлены новые задачи на сезон в связи с неудачно проведенным осенним отрезком. Мележиков подчеркнул отсутствие стабильности в игре, назвав промежуточные итоги неудовлетворительными.