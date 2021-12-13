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Гендиректор «Спартака» поделился планами клуба

13 Декабря 2021 • 22:09 Комментировать (1)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после провального для команды матча с «Сочи» поделился планами клуба на ближайшее будущее. Он заявил, что ведется активный поиск нового спортивного директора, а также ответил на вопрос по поводу возможной смены главного тренера.

«Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать», - цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Также директор подтвердил, что перед футболистами наверняка будут поставлены новые задачи на сезон в связи с неудачно проведенным осенним отрезком. Мележиков подчеркнул отсутствие стабильности в игре, назвав промежуточные итоги неудовлетворительными.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Куляба
13 Декабря 2021 в 22:46
прямо хит-парады ошибок в заголовках
наверное магнитными бурями цапонуло не только уефа ,
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