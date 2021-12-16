Удаление Кофрие в матче с «Сочи» признано правильным

На заседании ЭСК проанализировали работу арбитра Сергея Иванова в поединке между «Сочи» и «Спартаком». Москвичи уступили со счетом 0:3.

В частности, рассматривался эпизод с удалением футболиста «Спартака» Максимилиано Кофрие на 95-й минуте.

В комиссии посчитали, что судья принял верное решение, поскольку Кофрие держал за руку атакующего игрока команды «Сочи» Никиту Бурмистрова в собственной штрафной площади, лишив соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

«Данный игрок был правильно удален с поля», — говорится на сайте РФС.

«Спартак» завершил первую часть сезона-2021/22 на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ.