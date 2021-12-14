Ветеран ЦСКА одним словом описал игру «Спартака» в матче с «Сочи»

Ветеран московского ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился мнением о вчерашнем выступлении столичного «Спартака» в матче 18-го тура Премьер-лиги против «Сочи». «Красно-белые» крупно проиграли со счетом 0:3.

«Нормальная игра. Ребята владели инициативой, но глупые пенальти испортили игру», - цитирует Пономарёва «Спорт-экспресс».

Это поражение стало для команды Руя Витории вторым в последних шести поединках в чемпионате России.

После 18 туров спартаковцы имеют в своем активе 23 набранных балла и располагаются лишь на девятой строчке в таблице.