Радимов отреагировал на разгромное поражение «Спартака» от «Сочи»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне занимающий пост рулевого второй команды «сине-бело-голубых», отреагировал на крупное поражение московского «Спартака» от «Сочи» в матче 18-го тура Премьер-лиги. «Народная команда» проиграла со счетом 0:3.

«Так хозяев в Колизее еще никто не возил! Жаль Руя, удачи ему! Спартачи, будете скучать по тренеру и по этому адреналину. Занавес», - гласит сообщение специалиста в твиттер-аккаунте.

В последнее время неоднократно сообщалось, что матч против «Сочи» станет для португальского тренера последним у руля «красно-белых». В ближайшее время его должен заменить итальянец Паоло Ваноли.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице чемпионата России.