Витория может остаться в «Спартаке»

Португальский специалист Руй Витория может остаться в московском «Спартаке», об этом сообщается в телеграм-канале инсайдера Василия Конова. В стане «красно-белых» есть люди, которые хотели бы сохранить тренера в команде.

В клубе по достоинству оценили вклад португальца в успешное выступление «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы, где «народная команда» заняла первое место в квартете с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

С итальянским тренером Паоло Ваноли пока нет окончательной договоренности. Именно этого специалиста называют возможным преемником Витории.

Не исключено, что судьбу Руя решит сегодняшний поединок чемпионата России против «Сочи».

Стало известно, когда «Спартак» уволит Виторию и назначит нового главного тренера