Кавазашвили: «Назначение Ваноли - самая настоящая глупость»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили недоволен тренерской чехардой в «красно-белом» клубе и против замены Руя Витории на Паоло Ваноли.

- Назначение Ваноли — самая настоящая глупость, которую Федун может сделать, - заявил Кавазашвили «РБ Спорту».

Сэкономленные на компенсациях за разрыв контракта и зарплатах тренеров и их помощников Каазашвили предложил тратить на подготовку самых перспективных российских тренеров, что должно принести результаты через год-два.

Также Кавазашвили снова продвигает идею, чтобы заслуженные ветераны «Спартака» консультировали наставника первой команды.