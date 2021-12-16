Колыванов: «Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории»

Бывший футболист столичного «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на увольнение очередного тренера в московском «Спартаке». Боссы «красно-белых» отправили в отставку португальца Руя Виторию, пришедшего в клуб минувшим летом. Руководство осталось недовольно результатом команды в первой части текущего сезона РПЛ.

«Отставка в «Спартаке» - обычная история. Люди, работающие там, не умеют ждать. Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Новый главный тренер будет назначен в ближайшие дни. Им должен стать итальянец Паоло Ваноли, который долгое время трудился в тренерском штабе Антонио Конте.

На зимнюю паузу в РПЛ спартаковцы ушли на девятом месте. Весной команда выступит в 1/8 финала Лиги Европы.