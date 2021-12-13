Московский «Спартак» уже в ближайшее трансферное окно планирует усилить оборонительную линию команды. Состав «красно-белых» может пополнить защитник молодежной сборной России Леон Классен.

Такой информацией у себя в телеграм-канале поделился инсайдер Иван Карпов. Согласно источнику, сделка находится на завершающей стадии. Предполагается, что москвичи ищут футболиста на эту позицию в связи с возможным уходом Айртона следующим летом.

Что касается Классена, то на данный момент 21-летний игрок защищает цвета австрийского «Тироля». В текущем сезоне местного первенства он успел записать на свой счет шесть результативных передач в 17 поединках. Ранее россиянин выступал в низших дивизионах Германии.