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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Это вам не Лига Европы: «Сочи» нелогично разделал «Спартак» в матче с 2 пенальти и 2 удалениями

13 Декабря 2021 • 21:03 Комментировать (8)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Восемнадцатый тур и вся летне-осенняя часть чемпионата России завершались на стадионе «Фишт», где «Сочи» экзаменовал московский «Спартак», оставшийся без помощи дисквалифицированных Айртона и Соболева. Также этот матч мог стать последним у руля «красно-белых» для Руя Витории. На прошлой неделе чуть ли не из каждого утюга вещалось, что уход португальского специалиста в середине декабря неизбежен. Однако победа «Спартака» над «Легией» и выход команды в 1/8 финала Лиги Европы внесли определённую интригу в этом смысле. Появилась информация, что Виторию теперь никуда не уберут. Не исключено, что решающим для него стал именно матч против «Сочи».

Протокол игры  
Сочи 3:0 Спартак Москва
(1:0) Нобоа Кристиан 28'    
(2:0) Попов Ивелин 89'    
(3:0) Юсупов Артур 90'    
Адамов Денис   90' Прохин Данила   45'   46' (Маммана Эмануэль (   46') Родригао   63' Юрганов Игорь Заика Кирилл   90' (Маргасов Тимофей (   90') Цаллагов Ибрагим   48' Нобоа Кристиан   66' Терехов Сергей Жоаозиньо Рамос   67' (Бурмистров Никита (   67') Юсупов Артур   36' Барсов Максим   67' (Попов Ивелин (   67'   90')
Запасные: Павлов Даниил Колмаков Максим Касьерра Матео Ангбан Викторьен Барач Матео Заболотный Николай Шакуро Павел
Селихов Александр Кофрие Максимилиано   90' Жиго Самуэль   80' Джикия Георгий Ломовицкий Александр   88' (Шитов Владислав (   88') Мозес Виктор Умяров Наиль Зобнин Роман Промес Куинси Игнатов Михаил   27'   59' (Мелкадзе Георгий (   59') Бакаев Зелимхан   90'
Запасные: Хендрикс Йоррит Кутепов Илья Акмурзин Тимур Максименко Александр Рассказов Николай Ещенко Андрей Оганесян Степан Мельников Степан Литвинов Руслан Денисов Даниил
13 декабря. Стадион "Фишт" (Сочи).

Как бы встреча на «Фиште» для спартаковцев ни завершилась, они всё равно ушли бы на зимний перерыв на девятом месте турнирной таблицы. Другое дело, что в случае своей победы «красно-белые» сократили бы отставание от зоны еврокубков до двух или трёх очков, – в зависимости от того, считать пятое место еврокубковым или нет. А сочинцам виктория была нужна, чтобы завершить первую часть сезона на третьем месте. Интересно, что в очной встрече почти ровно год назад «барсы» выиграли у «Спартака» 1:0. Кроме того, черноморцы имели двухматчевый победный ряд против «красно-белых» и четырёхматчевую соответствующую беспроигрышную серию.

«Сочи» в домашних матчах обычно делает ставку на дебютную часть игры, так произошло и на этот раз. Команда Владимира Федотова с первых минут активно пошла в атаку, несмотря на вынужденное изменение в стартовом составе в линии нападения. Кассьерра получил травму на предматчевой разминке и был экстренно заменён Барсовым. Больших моментов хозяева не создавали – таковым не назовёшь удар Терехова с острого угла, отражённый Селиховым. Спартаковцы же были пассивны в нападении, за исключением одной комбинации, когда Промес со средней дистанции пробил в руки Адамова.

В середине тайма гости всё же оказались в статусе проигрывающей стороны. Жоаозиньо со штрафного направил мяч в руку стоявшего в стенке Игнатова, которую тот немного выставил во время прыжка. Сначала Сергей Иванов не хотел ставить пенальти, но изменил своё мнение после видеоповтора. Нобоа, щелкающий одиннадцатиметровые, как орешки, не промахнулся с точки и на этот раз, поразив центральный сектор створа (1:0).

После этого «красно-белые» встрепенулись, и в конце тайма хозяевам пришлось непросто. Жиго, однако, не замкнул в ворота скидку Джикии, после удара Бакаева мяч срикошетил удачно для сочинцев от Юрганова, а Промес дважды с острого угла не переиграл Адамова. Ещё отметим, что в результате столкновения с Тереховым в штрафной «барсов» потребовалась медицинская помощь Жиго, но ВАР-ассисенты не посоветовали Сергею Иванову смотреть видеоповтор.

Во втором тайме настырное позиционное давление «Спартака» продолжилось, только вот на 56-й минуте остро огрызнулись сочинцы. Жоаозиньо разрезал чужую штрафную поперечным пасом, и Барсов, который никак не может найти себя после травмы, испортил момент выстрелом перекладины. Почти всё время хозяева защищались, а в середине тайма они остались вдесятером из-за грубого фола Нобоа в центре поля. Срывая атаку гостей, он наступил на ахилл убегавшему от него Промесу. Сергей Иванов не раздумывал над цветом карточки, сразу же предъявив нарушителю красную.

Спасать ситуацию Витория выпустил даже Мелкадзе. «Спартак» капитально насел на оставшегося в меньшинстве соперника, но мяч никоим образом не хотел внедряться в ворота Адамова, будь то дальние уколы с подборов Мозеса и Джикии, удар Зобнина головой, выстрел Мелкадзе ногой либо попытка Жиго переправить мяч в угол после чистого подката Заики в адрес Мелкадзе. Обоюдное падение Жиго и Юрганова в штрафной «барсов» было расценено арбитром как фол спартаковца в атаке – и правильно.

«Красно-белые» почти весь второй тайм промучились в бесплодных атак и остались ни с чем. «Сочи» отмахался вдесятером, а в конце основного времени разыграл голевую комбинацию по маршруту Бурмистров – Юсупов – Заика – Попов (2:0). То есть Ивелин Попов не удержался от того, чтоб огорчить свой бывший клуб. И это было ещё не всё. В конце добавленного времени Адамов дважды спас свои ворота, а когда четыре компенсированные минуты уже истекли, Кофрие в своей штрафной уронил Бурмистрова и получил прямое удаление. С пенальти Юсупов чётко поразил цель и сделал счёт крупным – 3:0.

Черноморцы прервали трёхматчевую серию без побед, обыграли «Спартак» третий раз подряд, не уступили ему в пятом очном матче кряду и завершили первую часть чемпионата в топовой тройке. «Спартак» же остался девятым с отставанием от восьмого места в четыре очка. Ну что, останется Руй Витория или нет? А то ведь он опережает зону стыков всего на четыре балла.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
13 Декабря 2021 в 21:21
ай...СОЧИ С ПОБЕДОЙ и с третьим местом !!! а хрюндилям не унывать у вас жы юбилей..С Праздником!!!
Underdog !
13 Декабря 2021 в 21:18
Не понравилось сильно валяние на газоне. Кто-то там после чистой верховой борьбы из спартаковцев лежал две минуты, джикия наткнулся в чужой штрафной на защитника грудью,а держался за лицо две минуты... Второй тайм не пересилил себя смотреть
sierge
13 Декабря 2021 в 21:15
Ужасная игра. При чем тут тренер если игроки не попадают в ворота?)
только не мясо
13 Декабря 2021 в 21:13
Можно и Новый год встречать!) Все команды выстроились по ранжиру, каждая там где она и должна быть, там - на что она и наиграла... Ждём весну и продолжения!) Всех с наступающим Новым годом и всем Здоровья!
Diman777
13 Декабря 2021 в 21:08
Невезение + левый пеналь.
Вот выйдет условный сочи в еврокубки и что он там будет делать.
Левый пенок нет, удалять игроков у соперника перед их матчем никто не будет, да и везти так не будет.
sierge
13 Декабря 2021 в 21:16
Зато он туда выйдет. А вот перспективы Спартака в год столетия весьма туманны
779
13 Декабря 2021 в 21:06
Матч - несчастный случай.
Час тотального преимущества не закончился ничем, а тухлый пенальти и единственный выход Сочи со своей половины во втором тайме и вот имеем 0-3. Терпильный футбол победил.
Но ругать Спартак не буду. Понравилась способность создавать полное давление на соперника. Не хватало Соболева для помощи Жиго в штрафной. Бакаев понравился, Зобнин и Мозес.
Обороне работы не было, но вот второй гол и стал результатом расслабухи. Забыли, что надо и в своей штрафной что то быть готовыми делать.
Интересно, что будет Спартак представлять из себя весной. Действительно есть повод ждать другую команду, хотя и Спартак Витории нравился больше, чем не нравился.
sierge
13 Декабря 2021 в 21:17
А что забивать не надо?) это не дворовые ребята а топ футболисты. Что с промесом случилось? Пролетел мимо контракта жизни решил пенсию получать?
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окончен Сочи 3:0 Спартак Москва 2.10 3.70 3.60
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