Это вам не Лига Европы: «Сочи» нелогично разделал «Спартак» в матче с 2 пенальти и 2 удалениями

Восемнадцатый тур и вся летне-осенняя часть чемпионата России завершались на стадионе «Фишт», где «Сочи» экзаменовал московский «Спартак», оставшийся без помощи дисквалифицированных Айртона и Соболева. Также этот матч мог стать последним у руля «красно-белых» для Руя Витории. На прошлой неделе чуть ли не из каждого утюга вещалось, что уход португальского специалиста в середине декабря неизбежен. Однако победа «Спартака» над «Легией» и выход команды в 1/8 финала Лиги Европы внесли определённую интригу в этом смысле. Появилась информация, что Виторию теперь никуда не уберут. Не исключено, что решающим для него стал именно матч против «Сочи».

Как бы встреча на «Фиште» для спартаковцев ни завершилась, они всё равно ушли бы на зимний перерыв на девятом месте турнирной таблицы. Другое дело, что в случае своей победы «красно-белые» сократили бы отставание от зоны еврокубков до двух или трёх очков, – в зависимости от того, считать пятое место еврокубковым или нет. А сочинцам виктория была нужна, чтобы завершить первую часть сезона на третьем месте. Интересно, что в очной встрече почти ровно год назад «барсы» выиграли у «Спартака» 1:0. Кроме того, черноморцы имели двухматчевый победный ряд против «красно-белых» и четырёхматчевую соответствующую беспроигрышную серию.

«Сочи» в домашних матчах обычно делает ставку на дебютную часть игры, так произошло и на этот раз. Команда Владимира Федотова с первых минут активно пошла в атаку, несмотря на вынужденное изменение в стартовом составе в линии нападения. Кассьерра получил травму на предматчевой разминке и был экстренно заменён Барсовым. Больших моментов хозяева не создавали – таковым не назовёшь удар Терехова с острого угла, отражённый Селиховым. Спартаковцы же были пассивны в нападении, за исключением одной комбинации, когда Промес со средней дистанции пробил в руки Адамова.

В середине тайма гости всё же оказались в статусе проигрывающей стороны. Жоаозиньо со штрафного направил мяч в руку стоявшего в стенке Игнатова, которую тот немного выставил во время прыжка. Сначала Сергей Иванов не хотел ставить пенальти, но изменил своё мнение после видеоповтора. Нобоа, щелкающий одиннадцатиметровые, как орешки, не промахнулся с точки и на этот раз, поразив центральный сектор створа (1:0).

После этого «красно-белые» встрепенулись, и в конце тайма хозяевам пришлось непросто. Жиго, однако, не замкнул в ворота скидку Джикии, после удара Бакаева мяч срикошетил удачно для сочинцев от Юрганова, а Промес дважды с острого угла не переиграл Адамова. Ещё отметим, что в результате столкновения с Тереховым в штрафной «барсов» потребовалась медицинская помощь Жиго, но ВАР-ассисенты не посоветовали Сергею Иванову смотреть видеоповтор.

Во втором тайме настырное позиционное давление «Спартака» продолжилось, только вот на 56-й минуте остро огрызнулись сочинцы. Жоаозиньо разрезал чужую штрафную поперечным пасом, и Барсов, который никак не может найти себя после травмы, испортил момент выстрелом перекладины. Почти всё время хозяева защищались, а в середине тайма они остались вдесятером из-за грубого фола Нобоа в центре поля. Срывая атаку гостей, он наступил на ахилл убегавшему от него Промесу. Сергей Иванов не раздумывал над цветом карточки, сразу же предъявив нарушителю красную.

Спасать ситуацию Витория выпустил даже Мелкадзе. «Спартак» капитально насел на оставшегося в меньшинстве соперника, но мяч никоим образом не хотел внедряться в ворота Адамова, будь то дальние уколы с подборов Мозеса и Джикии, удар Зобнина головой, выстрел Мелкадзе ногой либо попытка Жиго переправить мяч в угол после чистого подката Заики в адрес Мелкадзе. Обоюдное падение Жиго и Юрганова в штрафной «барсов» было расценено арбитром как фол спартаковца в атаке – и правильно.

«Красно-белые» почти весь второй тайм промучились в бесплодных атак и остались ни с чем. «Сочи» отмахался вдесятером, а в конце основного времени разыграл голевую комбинацию по маршруту Бурмистров – Юсупов – Заика – Попов (2:0). То есть Ивелин Попов не удержался от того, чтоб огорчить свой бывший клуб. И это было ещё не всё. В конце добавленного времени Адамов дважды спас свои ворота, а когда четыре компенсированные минуты уже истекли, Кофрие в своей штрафной уронил Бурмистрова и получил прямое удаление. С пенальти Юсупов чётко поразил цель и сделал счёт крупным – 3:0.

Черноморцы прервали трёхматчевую серию без побед, обыграли «Спартак» третий раз подряд, не уступили ему в пятом очном матче кряду и завершили первую часть чемпионата в топовой тройке. «Спартак» же остался девятым с отставанием от восьмого места в четыре очка. Ну что, останется Руй Витория или нет? А то ведь он опережает зону стыков всего на четыре балла.

Кирилл Иванцов