Бубнов: «Игроки «Спартака» бились за Виторию, но ничего не получилось»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении своей экс-команды от «Сочи» во встрече 18-го тура Премьер-лиги. По его мнению, «красно-белые» провели хороший матч, хоть и проиграли с крупным счетом 0:3.

«У «Спартака» было большое преимущество. Просто моменты не реализовали, а пропустили по глупости. Игроки бились за тренера, но ничего не получилось», - передает слова аналитика Sportbox.

Ожидается, что в скором времени «Спартак» объявит об отставке португальского специалиста Руя Витории. Его место у руля «народной команды» должен занять итальянский коуч Паоло Ваноли.

Первую часть сезона в РПЛ спартаковцы завершили на девятом месте, набрав 23 очка.