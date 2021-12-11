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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смена Витории на Ваноли может отправить «Спартак» в ФНЛ

11 Декабря 2021 • 11:32 Комментировать (4)
Сочи
...
Спартак Москва
2.10 3.60 3.50
13.12 19:00

Руй Витория вывел «Спартак» в 1/8 Лиги Европы, но не утихают разговоры о его грядущей отставке и назначении Паоло Ваноли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой перестановке.

Заключительные матчи первой части сезона свидетельствуют, что Руй Витория сумел объединить коллектив. «Спартак» часто как команда бывает в абсолютно разбитом, разрозненном состоянии. Обычно это случается накануне отставки тренера. Сейчас же ситуация в некотором роде уникальная. «Спартак» обладает сумасшедшим характером, умудряясь на жилах добиваться результата. При огромном количестве травм, оказываясь в меньшинстве, команда бьётся до последних секунд.

«Спартак» чуть больше чем за неделю, в меньшинстве, вырвал ничью у «Уфы» и победы у «Ахмата», а теперь ещё на заказ победил в гостевом матче еврокубка. Можно вспомнить, что при Тедеско и при Каррере «Спартак» также демонстрировал характер. Однако в обоих случаях была другая история. Руководство поддерживало тренеров. Витория же работает в атмосфере, когда все пишут о его грядущем увольнении как о решённом деле. Глупо думать, что игроки это не читают. Тем не менее они продолжают биться как львы. При этом в команде нет конфликтов, по крайней мере о них не слышно.

В коллективе сейчас всё спокойно, и тем страннее будет сейчас смена тренера. В конце концов даже к результату можно относиться по-разному. Выход в евровесну и первое место в группе Лиги Европы – это топ-результат. В чемпионате вряд ли получится побороться за топ-2, что, конечно, не может радовать. Правда, «Спартак» может ещё пробиться в еврокубки через Премьер-лигу. Да и Кубок ещё можно завоевать. Говорить, что всё потеряно, по крайней мере рано.

В целом менять тренера можно. Однако вместо Руя Витории нанимать Паоло Ваноли – это безумие. У итальянца нет вообще никакого вменяемого опыта для работы в клубе. Дело тут даже не в том, что он не нёс ответственности за выбор состава и тактики. Ваноли окажется в ситуации сильнейшего давления. Думается, многие игроки не поймут это решение в принципе, что может привести к внутренним проблемам. Ваноли точно окажется под прессингом журналистов. Итальянца будут сравнивать, закидывать неприятными вопросами.

В таких случаях нередко случается, что тренер просто начинает «плыть». Можно вспомнить, как провалился Гунько в «Спартаке», хотя считался перспективным тренером в ту пору. Однако он не смог собрать команду после Карпина, прежде всего  в психологическом смысле. Более опытный Кононов, оказавшись под прессингом трибун, которые не приняли увольнения Карреры, начал нести какую-то чушь в интервью и довольно быстро потерял нити управления коллективом.

Если «Спартак» при Ваноли попадёт в штопор, то всё для команды может закончиться плачевно. Плотность в таблице Премьер-лиги сумасшедшая. В этой ситуации серия неудачных результатов может опрокинуть «красно-белых» и в зону стыковых матчей, и даже ниже. При этом вероятность падения так низко может лишь усилить кризис и панику. Можно вспомнить «Динамо», где команда с неплохим составом просто повалилась.

В этой связи откровенно удивляет, что руководство «Спартака» хочет пойти на такой эксперимент. Убирать опытного специалиста, у которого есть контакт с коллективом, есть опыт, есть какой-то результат, а на его место назначать абсолютного «кота в мешке» – это риск высочайшего уровня. Если уж так нужен Ваноли, то проще перенести его приход на лето: в новом сезоне хотя бы будет время на проведение эксперимента, чтобы при необходимости можно было исправить ситуацию. В противном случае «Спартак» может получить грандиозно провальный результат в год своего столетия.

Андрей Центров


Как оцените вероятность попадания «Спартака» в ФНЛ в текущем сезоне?
Это невозможно Около 5% Дал бы 6-15% 16%-30% 31-50% Оценил бы на 70% Это неоспоримый факт
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
skywoker
11 Декабря 2021 в 13:13
имена у них конечно ...ммм.. какие то женские
виторию на ваноли поменяли
АнтиУкр
11 Декабря 2021 в 12:58
ЗАХОДИМ НА СТРАНИЦУ (crocodile) не стесняемся ,чтоб знать кто на самом деле этот проходимец, и под какими никами он здесь строчит сообщения <...>
redwhite1959
11 Декабря 2021 в 12:52
Пусть этот Ваноли для начала "Спартак-2" возглавит и покажет с нашей молодёжью на что способен! А вообще-то в эту "вакханалию" со сменой тренеров пора бы уж вмешаться Лаврову, если ему судьба "Спартака" не безразлична, и поставить на место всех этих Федунов с Заремами((
ILLNAT
11 Декабря 2021 в 11:49
А чего,в 1977 вылетали,быстро вернулись,и чемпионом стали.Правда,в нынешних реалиях ,не найти тренера колибра К.И.Бескова,и игроков уровня Дасаева,Ярцева,Шавло,Черенкова....
Так что второй раз такое не прокатит.)
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