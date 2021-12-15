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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли уже в Москве – официальная презентация состоится в ближайшие дни

15 Декабря 2021 • 23:08 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

«Спартак» решил не откладывать дела в долгий ящик и собирается сообщить о назначении нового главного тренера спустя пару дней после отставки Руя Витории. Хоть все игроки и разъехались в отпуск, Паоло Ваноли как можно быстрее намерен начать период адаптации на новом месте работы.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», итальянский специалист уже прибыл в один из аэропортов Москвы в среду вечером. Сторонам осталось уладить оставшееся детали, после чего состоится официальная презентация – она пройдет либо в четверг, либо в пятницу.

Стоит уточнить, что вместе с Ваноли прилетели и представители его штаба – ассистент Марко Донадель и агент Андреа Д’Амико. Он примет команду, находящеюся на данный момент на девятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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