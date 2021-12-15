«Витория – не худший»: три тренера покидали «Спартак» с меньшим процентом побед при Федуне

В среду «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с португальским специалистом Руем Виторией. Таким образом, тренер покинул команду с удручающими статистическими показателями, сумев добыть победы лишь в 34,6% всех матчей.

Как оказалось, данный результат – не самый худший при нынешнем владельце клуба Леониде Федуне. Более неудачными на посту наставника «красно-белых» получились периоды Дмитрия Аленичева, Дмитрия Гунька и Микаэля Лаудрупа – датчанин замыкает список из 14 фамилий с цифрой в 31,8%.

Примечательно, что самым успешным оказался итальянец Массимо Каррера – 55,1% при сыгранных 89 поединках. Верхнюю пятерку замыкают Станислав Черчесов (53,2%), Валерий Карпин (50,3%), Доменико Тедеско (50%) и Александр Старков (48,1%). Данной статистикой поделился Sports.ru.