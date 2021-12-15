Калиниченко предполагает, что Зарема может стать официальным руководителем «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко к себя в телеграм-канале поделился мнением, основанном на наблюдениях за изменениями в структуре столичной команды. Специалист предположил, что в скором времени супруга владельца «красно-белых» Леонида Федуна, Зарема Салихова, может быть представлена в качестве официального руководителя клуба.

«Может, наконец-то, мы услышим о новой, прорывной стратегии клуба, по развитию самого клуба и по комплектации команды. Может, мы услышим о карт-бланше для итальянских специалистов на год-два?», - написал Калиниченко, намекая на предыдущие высказывания Салиховой в социальных сетях.

Также украинец усомнился в правильности решения руководства «Спартака» пригласить на ведущие должности тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Лука Каттани. Калиниченко сравнил этих двух специалистов с «котами в мешках».