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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калиниченко предполагает, что Зарема может стать официальным руководителем «Спартака»

15 Декабря 2021 • 20:46 Комментировать (2)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко к себя в телеграм-канале поделился мнением, основанном на наблюдениях за изменениями в структуре столичной команды. Специалист предположил, что в скором времени супруга владельца «красно-белых» Леонида Федуна, Зарема Салихова, может быть представлена в качестве официального руководителя клуба.  

«Может, наконец-то, мы услышим о новой, прорывной стратегии клуба, по развитию самого клуба и по комплектации команды. Может, мы услышим о карт-бланше для итальянских специалистов на год-два?», - написал Калиниченко, намекая на предыдущие высказывания Салиховой в социальных сетях.

Также украинец усомнился в правильности решения руководства «Спартака» пригласить на ведущие должности тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Лука Каттани. Калиниченко сравнил этих двух специалистов с «котами в мешках».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
15 Декабря 2021 в 22:08
Всегда было смешно на Спартак, но сейчас уже становится грустно, живые же люди там, команда, специалисты, персонал...
jUMPER
15 Декабря 2021 в 20:55
ай...ну так фактичиски так и есть...))) клубам управляит зарема..лёни жы врачи запритили рулить фуцболам...))) салихава сичас риализуить свой бизнис план па вываду каманды в тор 3 в эфропи...)))
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