Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупном поражении от «Сочи» и судьбе Руя Витории.

- Видели когда-то более нелогичный счет?

- Согласен. Но при этом у «Спартака» не было нападающих и в завершающей стадии было много моментов, которые не реализовывались. Поставили только Промеса, но этого мало. А «Сочи» вышел мотивированным, потому что играл дома и есть шанс попасть в еврокубки. Это вообще сейчас примерно равный «Спартаку» соперник. И моменты надо было реализовывать, которых было очень много. В конце гости бросились спасать хотя бы ничью, оголили тылы, и вдесятером «Сочи» наказал «красно-белых» на двух контратаках. Не сказать, что «Спартак» не хотел отыграться. Желание было. Но он играл так, как мог. Соболев и Ларссон – это потеря для команды в атаке. Нет футболистов, которые могли забить. Тех, кто вышел впереди, закрыли защитники «Сочи» и все.

- Почему «Спартак» начинает играть только тогда, когда его прижмут к стенке?

- Поначалу команда начала встречу спокойно. Наверное, такая была установка, выжидательного плана. Она приносила результат с «Наполи», «Лестером» на выезде. Видимо, Витория на нее рассчитывал и в матче с «Сочи», выжидать и искать ошибки соперника. Но получилось не так. Момент с пенальти все перевернул.

- Был ли пенальти, как вам показалось?

- Я бы такой не поставил. Парень неумышленно играл рукой. Он просто защищался, выпрыгнул, и локоть поднялся. Рука была, и футболист прерывал полет мяча. Но по логике он защищался и не хотел играть рукой.

- Нет ли вопросов по судейству? Арбитр не удалил Юсупова за фол на Бакаеве, хотя раньше в РПЛ за такие фолы удаляли. Например, Крыховяка в матче с тем же «Сочи».

- Я бы не сказал, что он преднамеренно кому-то решил помогать. Думаю, судья нервничал. Все-таки матч очень ответственный. Не хватило ему хладнокровия. Но предвзятости не было.

- У «Спартака» за три месяца всего три победы в РПЛ в 10 матчах. Почему команда успешно выступает в еврокубках и плохо в чемпионате России?

- Легионеры в еврокубках играют на полную катушку, очень собранно, как и вся команда. Чего не скажешь о чемпионате России. Здесь подсознательно ребята не выходят на матчи играть максимально, и с полной самоотдачей. А «Спартак» сейчас не имеет такого класса, чтобы обыгрывать соперников за счет мастерства. Если он не будет играть максимально в каждой встрече, то может проиграть любой команде РПЛ.

- Кофрие снова удалился - в третий раз за сезон. Как вы к этому относитесь?

- Он не фланговый игрок. Один в один у него проблемы с отбором. Если Жиго и Джикия хорошо проводят единоборства, то у Кофрие, Кутепова и Рассказова одна и та же проблема. Они плохо отбирают мяч, теряют позиции. Поэтому приходятся нарушать.

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- Джикия оценил итоги первой части сезона для «Спартака» на двойку по пятибалльной шкале. А вы как оцените?

- Согласен с Джикией. Результат неудовлетворительный. «Спартак» находится чуть ли не в опасной зоне. Команда никогда не ходила в середняках. Так сложились обстоятельства. Уверен, «Спартак» еще наберет свои очки. Те проблемы, которые были в начале сезона, – смена тренера, менеджеров, шумиха в прессе уже затихли, но поезд ушел.

- Виторию надо увольнять?

- Думаю, вопрос уже решенный. Тренер, не выполняющий задачу, уходит. Так в любой команде бывает. Даже еврокубковый сезон не скрашивает этого. Если бы Витория обыграл «Бенфику» и вышел в Лигу чемпионов, это одно. Правда, тогда он только пришел в команду. А в Лиге Европы «Спартак» сыграл выше своих возможностей, можно сказать, прыгнул выше головы. И в этом заслуга тренера, потому что он смог поднять ее на такой уровень. Это большой плюс для Руя. Если с ним будут рассчитываться, то сделают это по полной программе, так как он этого заслужил.

Елена Григорьевская