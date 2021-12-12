В «Рубине» отреагировали на слухи об интересе к Ломовицкому

На днях активно начал обсуждаться возможный переход полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого в «Рубин». Отмечалось, что футболист попал в сферу интересов казанцев, которые попытаются переманить его в январе.

Касательно этой ситуации высказался генеральный директор клуба Рустем Сайманов. Он признался, что «Рубин» действительно рассчитывает провести переговоры с «красно-белыми».

«Сейчас мы интересуемся многими игроками. Да, в том числе и Ломовицким из «Спартака», - сообщил Сайманов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Стоит уточнить, что игрок не является ключевой фигурой в тактических построениях Руя Витории – на его счету 13 матчей в текущем сезоне, в которых он отметился одним голом.