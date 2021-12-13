Витория ответил на вопрос о своём будущем

На днях различные источники сообщали о возможной смене главного тренера в «Спартаке». Согласно предоставленным данным, преемником Руя Витории должен стать итальянец Паоло Ваноли.

Сам же Витория после проигранного матча с «Сочи» прокомментировал эти слухи. В эфире «Матч ТВ» он заявил, что не заглядывает так далеко в будущее.

«Какая дальнейшая судьба? Сейчас поедем в Москву, потом начнется отпуск. Все идет день за днем. Сложно пока что-то говорить. Можно сказать только то, что будет завтра, и больше ничего», - поделился специалист.

Добавим, что под руководством португальского тренера «Спартак» крайне неудачно выступил в первой части российской Премьер-лиги, расположившись на девятом месте.