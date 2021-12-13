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Кавазашвили – о «Спартаке»: «Нельзя играть в футбол без нападающих»

13 Декабря 2021 • 23:53 Комментировать (1)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили негативно оценил выступление «красно-белых» в заключительном матче года против «Сочи». Эксперт назвал несколько проблем, из-за которых команда не смогла добиться нужного результата.

По его словам, нельзя допускать такого, что футболисты выходят на поле, заранее зная о будущем увольнении своего главного тренера. Также Кавазашвили пояснил, почему москвичам не удалось реализовать хотя бы один из своих многочисленных моментов.

«Нельзя играть в футбол без нападающих. Без форварда можно играть, но только в том случае, если полузащитники умелые и знают, в какой момент можно ворваться в свободную зону, получить мяч и забить гол», - поделился экс-вратарь в разговоре с «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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