Кавазашвили – о «Спартаке»: «Нельзя играть в футбол без нападающих»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили негативно оценил выступление «красно-белых» в заключительном матче года против «Сочи». Эксперт назвал несколько проблем, из-за которых команда не смогла добиться нужного результата.

По его словам, нельзя допускать такого, что футболисты выходят на поле, заранее зная о будущем увольнении своего главного тренера. Также Кавазашвили пояснил, почему москвичам не удалось реализовать хотя бы один из своих многочисленных моментов.

«Нельзя играть в футбол без нападающих. Без форварда можно играть, но только в том случае, если полузащитники умелые и знают, в какой момент можно ворваться в свободную зону, получить мяч и забить гол», - поделился экс-вратарь в разговоре с «РБ Спорт».