​Рианчо: «Увольнение Руя Витории будет большой ошибкой «Спартака», это топ-тренер»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию о том, что решение по Рую Витории уже принято, и португалец в ближайшее время оставит тренерский мостик в московском клубе.

«Надеюсь, это неправда. Иначе это будет большой ошибкой. Верю, что руководство оценит не только какие-то неудачи, но и успехи Руя в Лиге Европы», - высказался Рианчо для sport24.

По словам Рианчо, Витория успел доказать, что он является топовым тренером, и он заслуживает продолжить работу с командой.

После первой части сезона «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. При этом «красно-белые» смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы с первого места, обойдя в группе «Наполи» и «Лестер».