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Руй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»

16 Декабря 2021 • 00:36 Комментировать (1)
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

В среду, 15 декабря, Руй Витория официально покинул должность главного тренера «Спартака», преждевременно расторгнув с клубом контракт. Спустя несколько часов после принятого сторонами решения португальский специалист дал свой первый комментарий по поводу сложившейся ситуации.

У себя в «Инстаграме» Витория опубликовал пост, в котором обратился к болельщикам «красно-белых».

«Завершился мой путь. Скорее всего, это была самая сложная работа за всю мою карьеру. Мне пришлось столкнуться с огромным количеством проблем. Никогда не откажусь от своих ценностей – я уезжаю с чувством, что я действительно старался бороться до конца, когда казалось, что все уже кончено. Благодарен за возможность работать здесь. Теперь у клуба есть время принять правильное решение. Хотелось бы выразить отдельную благодарность фанатам, которые постояли за меня и проявили заботу», - говорится в публикации.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
yoVzhikCrazy
16 Декабря 2021 в 01:01
Мммм... Даже не знаю.. Пожалуй, это самое неправильное действие со стороны руководства Спартака за последние 10 лет... РПЛ дно, в ЛЕ зажгли... Двояко, но... Успехов Витории остаётся пожелать.
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