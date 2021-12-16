Руй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»

В среду, 15 декабря, Руй Витория официально покинул должность главного тренера «Спартака», преждевременно расторгнув с клубом контракт. Спустя несколько часов после принятого сторонами решения португальский специалист дал свой первый комментарий по поводу сложившейся ситуации.

У себя в «Инстаграме» Витория опубликовал пост, в котором обратился к болельщикам «красно-белых».

«Завершился мой путь. Скорее всего, это была самая сложная работа за всю мою карьеру. Мне пришлось столкнуться с огромным количеством проблем. Никогда не откажусь от своих ценностей – я уезжаю с чувством, что я действительно старался бороться до конца, когда казалось, что все уже кончено. Благодарен за возможность работать здесь. Теперь у клуба есть время принять правильное решение. Хотелось бы выразить отдельную благодарность фанатам, которые постояли за меня и проявили заботу», - говорится в публикации.