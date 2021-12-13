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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» назвал состав на матч с «Сочи»

13 Декабря 2021 • 17:53 Комментировать (1)
Сочи
...
Спартак Москва
2.10 3.70 3.60
Через 0 ч. 9 мин.

Футбольный год в России будет закрывать понедельничный матч Премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком». Наставник московской команды Руй Витория решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.

Отметим, что Айртона и Александра Соболева не оказалось в заявке по причине дисквалификаций, а Джордан Ларссон не может помочь «красно-белым» из-за травмы.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» начнётся в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Rzn-065-Yug
13 Декабря 2021 в 18:14
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13.12  19:00 Сочи ... Спартак Москва 2.09 3.45 3.65
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