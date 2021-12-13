​«Спартак» назвал состав на матч с «Сочи»

Футбольный год в России будет закрывать понедельничный матч Премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком». Наставник московской команды Руй Витория решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.

Отметим, что Айртона и Александра Соболева не оказалось в заявке по причине дисквалификаций, а Джордан Ларссон не может помочь «красно-белым» из-за травмы.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» начнётся в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.