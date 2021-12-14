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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Боярский посочувствовал фанатам «Спартака»: «Сочи» объективно сильнее»

14 Декабря 2021 • 12:01 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

В понедельник вечером в заключительном матче Премьер-лиги России в 2021 календарном году «Сочи» на своём поле разгромил «Спартак» со счётом 3:0. Краткий комментарий по поводу этого поединка дал Михаил Боярский. Известный артист является поклонником лидирующего в российском чемпионате «Зенита».

По словам Боярского для «Спорт-Экспресса», «Сочи» объективно является более сильной командой, чем «Спартак», поэтому результат понедельничного матча его не удивил.

«Меня не волнует «Спартак», но им нужна перестройка. Сочувствую болельщикам команды», - высказался Боярский.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает только девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Боярский Сочи
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