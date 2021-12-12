​«Желаем продолжать зажигать за «Спартак»: клуб поздравил Мозеса

В воскресенье, 12 декабря, свой 31-й день рождения отмечает футболист «Спартака» Виктор Мозес. Московский клуб поздравил нигерийца в социальных сетях.

«Желаем семейного счастья, а также продолжать зажигать за «Спартак», - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

Виктор Мозес перебрался в «Спартак» из «Челси» осенью 2020 года. С тех пор нигериец провёл за москвичей во всех турнирах 41 матч. На счету Мозеса 6 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 13 декабря. Команда Руя Витории будет играть против «Сочи» на выезде.