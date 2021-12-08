«Спартак» - больше не самый упоминаемый клуб в ОК

«Спартак» утратил былой интерес пользователей ОК. Московский клуб, который два года подряд был самой обсуждаемой командой в ОК, переместился на третье место по итогам 2021 года, пропустив выше «Барселону» с «Челси».

В десятке самых упоминаемых клубов из мира футбола оказались «МЮ», «Ювентус», «Ливерпуль», московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также «Зенит».

Что касается самых известных спортсменов, снова вне конкуренции был боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который опередил гимнаста Никиту Нагорного и футболиста «ПСЖ» Лионеля Месси. На пятом месте рейтинга форвард «МЮ» Криштиану Роналду, на седьмом - нападающий «Зенита» Артём Дзюба, а на девятом - игрок линии атаки «Локомотива» Фёдор Смолов.