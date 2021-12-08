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«Спартак» - больше не самый упоминаемый клуб в ОК

08 Декабря 2021 • 18:00 Комментировать (5)
Сочи
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Спартак Москва
2.00 3.60 3.60
13.12 19:00

«Спартак» утратил былой интерес пользователей ОК. Московский клуб, который два года подряд  был самой обсуждаемой командой в ОК, переместился на третье место по итогам 2021 года, пропустив выше «Барселону» с «Челси».

В десятке самых упоминаемых клубов из мира футбола оказались «МЮ», «Ювентус», «Ливерпуль», московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также «Зенит».

Что касается самых известных спортсменов, снова вне конкуренции был боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который опередил гимнаста Никиту Нагорного и футболиста «ПСЖ» Лионеля Месси. На пятом месте рейтинга форвард «МЮ» Криштиану Роналду, на седьмом - нападающий «Зенита» Артём Дзюба, а на девятом - игрок линии атаки «Локомотива» Фёдор Смолов.

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
AndrewS
08 Декабря 2021 в 19:16
Какой ужас! Это полный крах! Как мы это переживём?! :)))
lazarevs08
08 Декабря 2021 в 18:28
Вот и хорошо))) Немытые и кони языки прикусили))) На любое упоминание о Спартаке пузыри из них вылетают.
sierge
08 Декабря 2021 в 18:26
Что такое ОК?
Андрей Трунов
08 Декабря 2021 в 18:44
Одноклассники. Ребрендинг.
shatun
08 Декабря 2021 в 18:25
Ну вот и все-это последний гвоздь в крышку Спартака.Помянем.
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