Кирьяков: Если Селихов будет так продолжать, то сборная не за горами

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал выступления «Спартака» на международной арене, заострив свое внимание на игре голкипера Александра Селихова. Эксперт отметил прогресс вратаря «красно-белых» и оценил его шансы на попадание в заявку национальной команды страны.

«Пока, рано говорить о сборной, но если он так будет продолжать, то, наверное, не за горами. Может быть, даже на стыковые матчи он может рассчитывать на вызов», - заявил Кирьяков в разговоре с Rusfootball.info.

Также он подчеркнул, что главной задачей Селихова является удержать поднятую им планку уже в заключительной части внутреннего первенства.