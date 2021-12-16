Орлов – о «Спартаке»: «Мне обидно за такой популярный клуб»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался касательно смены главного тренера в «Спартаке». Эксперт заявил, что не считает виновным в неудовлетворительных результатах Руя Виторию. По его словам, к подобному исходу привели постоянные перестановки в структуре «красно-белых».

«Сколько тренеров сменилось уже в «Спартаке» за последние 20 лет? 18? И все они уходили раньше срока. Кто их приглашал? По каким критериям они отбирались? Считаю, все, что происходит в «Спартаке», – это некомпетентно! И мне обидно за такой популярный клуб», - прокомментировал Орлов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Также специалист подметил, что стиль ведения дел руководства московской команды является плохим примером для остальных. Орлов уверен в ошибочности принятых менеджментом решений, в частности увольнение Витории.