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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия оценил результат «Спартака» в первой части сезона РПЛ

14 Декабря 2021 • 08:35 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Один из ведущих футболистов московского «Спартака» Георгий Джикия пообщался с представителями СМИ после провального поединка с «Сочи». «Красно-белые» проиграли последний матч перед зимним перерывом со счетом 0:3.

Капитана «народной команды» попросили оценить выступление клуба в первой части сезона. Джикия ответил следующее: «Оценка «Спартаку» за выступление в чемпионате России? Двойка».

По итогам 18 туров спартаковцы набрали 23 балла и занимают лишь девятое место в таблице Премьер-лиги. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 15 очков.

Следующий матч «Спартак» сыграет против ЦСКА 26 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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