Джикия оценил результат «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Один из ведущих футболистов московского «Спартака» Георгий Джикия пообщался с представителями СМИ после провального поединка с «Сочи». «Красно-белые» проиграли последний матч перед зимним перерывом со счетом 0:3.

Капитана «народной команды» попросили оценить выступление клуба в первой части сезона. Джикия ответил следующее: «Оценка «Спартаку» за выступление в чемпионате России? Двойка».

По итогам 18 туров спартаковцы набрали 23 балла и занимают лишь девятое место в таблице Премьер-лиги. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 15 очков.

Следующий матч «Спартак» сыграет против ЦСКА 26 февраля.