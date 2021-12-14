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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия назвал задачу «Спартака» в РПЛ

14 Декабря 2021 • 08:46 Комментировать
Сочи
3:0
Спартак Москва
окончен

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дал интервью после поединка против «Сочи». «Красно-белые» потерпели на выезде крупное поражение со счетом 0:3.

Во время общения с журналистами Джикия рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Громких слов говорить не буду. Наша задача в РПЛ - стабилизировать игру и набирать очки», - заявил футболист.

«Спартак» отправился на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России. В активе команды 23 балла.

Первый матч после зимней паузы «красно-белые» проведут против другого столичного коллектива – ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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